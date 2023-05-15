شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 15/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:08

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:17

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:06 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:18

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:25 م

وقت صلاة العشاء 8:49 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:27 م

موعد صلاة العشاء 8:47