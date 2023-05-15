شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لازم تتبعها فى حالة فقد كارت عداد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع سواء الكارت للمالك أو المستأجر وهى كالآتى:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

-وبالنسبة للمستأجر:

4-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع. كما يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

5-بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

الجدير بالذكر أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حاليا حوالى 15 مليون عداد مسبوق الدفع ، و متبقى ما يقرب من 27 الف عداد خلال ال5 سنوات المقبلة.