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تفاصيل إنشاء الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024. 

وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع 

 

- يربط الخط الثانى للقطار السريع عددا كبيرا من المحافظات

- يعد أطول خط من بين الخطوط الثلاثة الجارى تنفيذها

 - يخدم محافظات الصعيد، من "أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل 

طوله 1400 كم. 

- أطلق عليه اسم الخط الأحمر

- به قطاران "قطار سريع – قطار اقليمى"

- يشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) .

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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