شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024. وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع - يربط الخط الثانى للقطار السريع عددا كبيرا من المحافظات - يعد أطول خط من بين الخطوط الثلاثة الجارى تنفيذها - يخدم محافظات الصعيد، من "أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل طوله 1400 كم. - أطلق عليه اسم الخط الأحمر - به قطاران "قطار سريع – قطار اقليمى" - يشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز