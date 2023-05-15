شكرا لقرائتكم خبر عن قناة on تسلط الضوء على ندوة الخليج 365 مع القوى السياسية حول الحوار الوطني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت قناة on، الضوء على ندوة الخليج 365 مع القوى السياسية حول الحوار الوطني، حيث قال الدكتور محمد شوقى، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن المحور السياسى فى الحوار الوطنى به 5 لجان فرعية، هى: «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة».

بدوره قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، نوجه التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دوره بداية من إعلان الحوار الوطنى، لافتا إلى أنه منذ إعلانه ويوجد زخم سياسى كبير وكثير من الأحزاب بدأت العمل فى الوطن من أجل المصلحة العليا للوطن.

من جانبه قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب «حماة الوطن»، إن الدعوة التى أطلقها للحوار الوطنى، كانت بمثابة إحياء الحياة السياسية فى مصر، وأن الحوار الوطنى هو خطوة تاريخية للدولة المصرية، وتبنى المشاركة الفعالة فيها حاليا هو الأهم والعنصر الفاعل، لافتا إلى أن دعوة الرئيس للحوار صائبة وفى توقيت مهم، خاصة أن الوضع الإقليمى يحتاج إلى تماسك وعمل من أجل المصلحة العليا للوطن.



«الخليج 365» تستكمل سلسلة ندواتها حول المحور السياسى بالحوار الوطنى

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن هناك رغبة كبيرة في مشاركة وأصبحت فكرة السياسية والعمل السياسى والحزبي وأن يكون كافة الأطراف ممثلة في الحوار وتبدى برأيها.

وأضاف الكاتب أكرم القصاص، أننا نتحدث عن في المحور السياسي عن النظام الانتخابي والحقوق والحريات وحقوق الإنسان والتمييز وقضايا كثيرة ، وبدأنا منذ فترة سلسلة ندوات نحاول أن نشرك فيها الخبراء وممثلى التيارات السياسية والحزبية.



الدكتور محمد شوقى



محمد صلاح أبوهميلة

عمرو سليمان

محمود خليفة