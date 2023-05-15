شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق التحصيل المميكن على نظام الممارسة قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية ومتابعة مسبوق الدفع تطبيق نظام التحصيل المميكن على غرامات نظام الممارسة لضمان سداده بانتظام وبشكل شهرى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك اجتماعات بين بعض شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع لوضع خطة عمل لمتابعة تحصيل غرامات الممارسة شهريا والحفاظ على أموال الدولة.

وتابع المصدر، أن ميكنة تحصيل غرامات نظام الممارسة من خلال اﻻعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة ستمكن شركات توزيع الكهرباء من تقليل الخسائر المالية التى تتعرض لها بسبب سرقات التيار الكهربائى وخفض نسبة الفقد بالشبكة.

ويرى المصدر أن النجاح الذى حققته شركة شعاع بعد توفير تطبيق خاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع ويسمى بـ"القارئ الضوئي" ساهم فى انتظام عمليات الشحن والقضاء بنسبة كبيرة على سرقات التيار الكهربائي لمستخدمى العدادادت مسبوقة الدفع وبالتالى انخفضت نسبة الفقد بالشبكة.