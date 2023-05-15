شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة مباشرة حقوق السياسية بالحوار الوطني: النقاش فى الجلسات جيد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة حقوق السياسية بالحوار الوطني، إن النقاش في جلسات الحوار الوطني كان جيد للغاية، خاصة فيما يتعلق بمناقشة النظام الانتخابى.

وأضاف مقرر لجنة مباشرة حقوق السياسية بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة ، أنه كان هناك حاجة لمناقشة النظام الانتخابي، وهذا يستدعي علينا أن نفكر بعقل واسع، فالنظام الانتخابي الذي كان موجود لم ينتج بأفضل نظام الناس كانت سعيدة به، وهنا لا بد من معرفة كيفية اختيار نظام انتخابي مناسب مصر.

وأوضح مقرر لجنة مباشرة حقوق السياسية بالحوار الوطني، أن الأنظمة الانتخابية معروفة لدى العالم كله لها سلبيات وإيجابيات وجودة المنتج مرتبطة إذا كان النظام الانتحابي مناسب لظروفك أم لا، مشيرا إلى أن المصلحة الحقيقية للسلطة أن يكون هناك معارضة حقيقية وأن تكون كل الفصائل السياسية مجال للتعبير عن رأسها وتنظم نفسها .