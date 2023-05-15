شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب": 127 مليارا و700 مليون دعم السلع التموينية 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 بزيادة قدرها 37 مليار جنيه مقابل 22/23، إذ يُقدَّر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 بنحو 127 مليار و700 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 90 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 22/23

وفقا للبيان المالى المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب فإن كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.25 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ 7.6 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات، و نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 78.6%، نسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 21.4%.

وأسفرت تلك الافتراضات عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 127 مليار و700 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، مقارنة بمبلغ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالی 22/2023، موزعًا على دعم رغيف الخبز بنحو 83 مليار و619 مليون جنيه، ودعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه، ودعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية = 62.2 مليون مواطن (50 جنيه شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيه بنحو 36 مليار و162 مليون جنيه.