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%66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"، أيد غالبية القراء المطالبة بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

وأيد 66% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 34% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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