شكرا لقرائتكم خبر عن %66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"، أيد غالبية القراء المطالبة بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد. وأيد 66% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 34% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

نتيجة الاستطلاع

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