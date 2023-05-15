شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكرم الأطفال المتميزين بمسجد عمرو بن العاص فى افتتاح البرنامج الصيفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار افتتاح البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد، استعانت وزارة الأوقاف بفنانة عرائس لتقديم عرض مسرحيًّ بعنوان: "هادي يحب وطنه"، حيث قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا بعنوان: "هادي يحب وطنه"، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".

وافتتح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، البرنامج الصيفي للأطفال من مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة بحضور المهندسة جيهان محمد عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، و أحمد عطية رئيس تحرير اللواء الإسلامي، و أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وقد قدم للندوة الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم وشارك بها الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور، و مصطفى ياسين مدير تحرير جريدة عقيدتي، والدكتورة هدى حميد معوض مسؤول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، كما شاركت رحمة محجوب فنانة العرائس بعرض عرائس للأطفال، والدكتور أحمد عوض، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص.‎

وخلال الندوة أكدت الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور أن التاريخ سيسجل لوزارة الأوقاف مجهوداتها العظيمة في الاهتمام بالنشء، وأن البرنامج الصيفي مشروع ثقافي كبير، ومنبر للتثقيف والتوعية، ونشر قيم التسامح والاستنارة للعقول.

كما قدم مصطفى ياسين مدير تحرير جريدة عقيدتي بأسلوب مبسط كيف يصبح الإنسان صحفيًّا متميزًا، وذلك من خلال الاهتمام بكثرة القراءة والكتابة والتعبير عن الأحداث اليومية التي يمر بها الطفل.

كما نقلت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف تحيات وزارة الأوقاف إلى أولياء الأمور الذين حرصوا كل الحرص على مشاركة أطفالهم بالبرنامج الصيفي، مؤكدة أن ‏البرنامج يمنح الطفل القدرة على التفريق بين طرق الخير وطرق الشر، ويسهم في بناء الإنسان والحضارات ، وأن وزارة الأوقاف تهتم اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية التي تسهم في بناء وعي الأطفال وتنمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، وأن الإقبال الكثيف والذي نراه بأعيننا يبعث السعادة في النفوس ويعطي قوة وعزيمة للاستمرار في البرنامج التثقيفي لإشباع حاجات الأطفال ثقافيًّا ودينيًّا ‏ويسهم في حفظ الدين والوطن والمجتمع من خلال نشر قيم التسامح.

في ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التي ترعى أبناءهم وتنمي فيهم الأخلاق الطيبة.

كما قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا بعنوان: "هادي يحب وطنه"، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس"، وفي ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التي ترعى أبناءهم وتنمي فيهم الأخلاق الطيبة.











