شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الكهرباء": إطلاق حزمة جديدة من الخدمات للتيسير على ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أيمن حمزة، أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بالمواطنين من ذوى الهمم، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت فى إطار هذا الاهتمام حزمة جديدة من الخدمات والتطبيقات للتسهيل عليهم.

وقال الدكتور أيمن حمزة - في مداخلة هاتفية مع برنامج (8 الصبح) المذاع على قناة (دي إم سي)، اليوم الاثنين، "إن هذه الخدمات يتم تحمليها من خلال (جوجل بلاي) أو (بلاي ستور) على الهواتف المحمولة"، لافتا إلى وجود تطبيق خاص بالمكفوفين لتوفير الخدمات لهم دون التوجه إلى الوزارة فضلا عن وجود تطبيق آخر خاص بالصم يتعامل بلغة الإشارة ليشرح لهم وهم في منازلهم جميع الإجراءات والخدمات المطلوبة. وأضاف أنه "متاح أيضا تطبيق (واصل) الخاص بذوي الهمم للإبلاغ عن وجود أي مشاكل فنية"، موضحا أن "تطبيق خدمات الكهرباء الذكية متاح لكافة المواطنين ويقدم 25 خدمة ويزداد الإقبال عليه، ونعمل على تطويره".

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