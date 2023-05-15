شكرا لقرائتكم خبر عن توفير جميع أنواع شتلات الأشجار بسعر التكلفة فى معرض زهور الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معرض زهور الربيع في نسخته رقم 90 الشهر الحالى ولمدة شهر بالمتحف الزراعي فى الدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبشعار "100 مليون شجرة"، حيث سيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، المثمرة" بسعر التكلفة.

يشار إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعه سنويا وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

ويشارك فى المعرض منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.