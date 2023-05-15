شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من 20 جنيها.. أسعار التصالح على الإشغالات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة حملات موسعة يومية من جانب أجهزتها التنفيذية لرفع إشغالات وتعديات الأكشاك والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأصدرت محافظة الجيزة لائحة خاصة بمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام، بدأت فيها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحال التجارية والمقاهي وغيرها إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء، لضبط الأسواق وردع المخالفين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية لائحة مضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام وأسعار التصالح عليها بمحافظة الجيزة.

-الأرجوحة: 700 جنيه.

-ستاند شيبسى: 50 جنيها.

-إعلان الخشب أو الحديد: 50 جنيها.

-أمبوبة الغاز الكبيرة 300 جنيه.

-أمبوبة الغاز الصغيرة 200 جنيه.

-الباب الخشب أو الصاج: 300 جنيه.

-باب الأسانسير: 400 جنيه.

-برميل الخلاط: 500 جنيه.

-بامب الخرسانة: 30000 جنيه.

-باور الصوت: 500 جنيه.

-البرميل: 150 جنيها.

-البرويطة: 250 جنيها.

-التاندة: 200 جنيه.

-الترابيزة البلاستيك: 30 جنيها.

-الترابيزة الحديد: 40 جنيها.

-الترابيزة الخشب أو الفورميكه: 30 جنيها.

-الترابيزة الكبيرة الاستالس: 150 جنيها.

-ثلاجة المشروبات الغازية باب واحد: 300 جنيه و2 باب 700 جنيه.

-الخلاطة الكبيرة: 13000 جنيه.

-الخلاطة النحلة: 8000 جنيه.

-الرسيفر: 200 جنيه.

-السماعة الساوند: 500 جنيه.

-شاشة العرض: 1000 جنيه.

-الشمسية: 100 جنيه.

-الشواية: 500 جنيه.

-الطقطوقة الحديد: 30 جنيها.

-غرزة الشاي: 100 جنيه.

-الحفار: 30000 جنيه.

-سيارة الـ¼ نقل: 2000 جنيه.

-السيارة البامب: 20000 جنيه.

-السيارة السوزوكى: 2000 جنيه.

-السيارة الشاسيه طويل: 5000 جنيه.

-السيارة الملاكى: 2000 جنيه.

-التروسيكل 3 عجل بموتور: 1000 جنيه، وبدون موتور 500 جنيه.

-التوك توك: 2000 جنيه.

-عجلة تسوق: 250 جنيها.

-عربة الفول: 1000 جنيه.

-قدرة الفول: 50 جنيها.

-عربة الكارو 2 عجل: 500 جنيه، و4 عجل بـ1000 جنيه.

-الفاترينة أو عربة الحلويات: 350 جنيها.

-قلب الشيشة: 50 جنيها.

-الكرسى البلاستيك: 20 جنيها.

-المروحة: 200 جنيه.

-ماكينة التصوير: 500 جنيه.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت خلال الأسبوع الماضي حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء والمراكز لرفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن رفع 1900 حالة إشغال بأحياء شمال وجنوب والعمرانية والهرم والحوامدية.

ففي حي الدقى شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع الزهراء من محى الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق ومنطقة نادى الصيد ومحيط ميدان المساحة، وتمكنت الحملة من رفع 534 حالة اشغال، وفى حى جنوب الجيزة تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع 250 حالة إشغال من شوارع 6 أكتوبر والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع المجزر الألى وجسر الكونيسة بالمنيب.

وفى مدينة الحوامدية تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن رفع 116 حالة إشغال متنوعة من شوارع طراد النيل وجسر المنوات وطريق 11، وفي حي شمال الجيزة تم شن حملات بقطاع المنيرة الغربية، أسفرت عن رفع 230 حالة إشغال من شوارع الإمام الغزالي وبشتيل والمطار وبطئ أحمد عرابي بمدينة الأمل، وفي حي الهرم تم رفع 800 حالة إشغال متنوعة خلال حملات مكبرة استهدفت الكافيهات والمحال التجارية والمطاعم المخالفة.