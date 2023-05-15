شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة جودة التعليم: أكاديمية الشرطة توسعت في التعليم الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه مع التطور الهائل لم تقف المؤسسات الأمنية بمنأى عن هذا التطور، وإنما سعت لاستخدام أحدث وسائل التعليم لا سيما التعليم الرقمي، وما تنعم به مصر من استقرار يدل علي نجاح منظومة الأمن.

وأضاف في كلمة له، أن هناك تطورا كبيرا في مجال التعليم الأمني بأكاديمية الشرطة بأساليب حديثة ومتطورة.

وأقامت وزارة الداخلية المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا "نحو تعليم أمني متميز" بحضور عددا من القيادات الأمنية بأكاديمية الشرطة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتسعى كلية الدراسات العليا أن تكون صاحبة الريادة علميا في مجال البحوث والدراسات العليا الأمنية المتطورة.

وتلتزم كلية الدراسات العليا باعداد كوادر شرطية لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في العلوم الأمنية وتقديم بحوث علمية في بيئة تعزز الابتكار والابداع وفقا لمعايير الجودة العالمية بما يحقق الأمن المجتمعي.