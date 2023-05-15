شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتابع خطوات إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، اجتماعًا يضم ممثلي وزارة الهجرة، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأسهم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لمتابعة خطوات إنشاء التطبيق الإلكتروني مخصص للمصريين بالخارج.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالمهندس خالد العطار والحاضرين، مؤكدة أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للقائها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تم به بحث التعاون لتطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة على النحو الذي يعزز من جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، وكذلك الاجتماع السابق الذي ناقش تفاصيل التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع وزارة الاتصالات يتضمن إنشاء تطبيق إلكتروني يجمع كافة المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة بالخارج التي تم إطلاقها بالفعل والجاري التشاور بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتوفير مميزات خاصة بهم؛ لدعم الترابط بين المصري بالخارج ووطنه الأم، كما يمكن الاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى أنه كان أحد مطالب المصريين بالخارج ضمن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث سيكون لهذا التطبيق عظيم الأثر في نفوس المصريين بالخارج، ليجمع كافة احتياجاتهم في مكان واحد مما يسهل عليهم الحصول عليها.

ولفتت وزيرة الهجرة أن التطبيق الالكتروني سيتضمن في مرحلته الأولى عددًا من الأقسام ذات الأولوية للمصريين بالخارج، وسيتم تخصيص تصميم منفصل لكل منها، يعبر عن مضمون الخدمة وغيرها من التفاصيل الخاصة بالتسجيل على التطبيق للحصول على الخدمة حتى يسهل على كافة شرائح المصريين بالخارج استخدامه.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين في الخارج من الخدمات الرقمية التي تتيحها الدولة للتيسير عليهم في استخراج أوراقهم الرسمية، عبر بوابة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg/ ، والتي سيتم إضافتها أيضًا إلى التطبيق الالكتروني للمصريين بالخارج، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه جار العمل على تفعيل التوقيع الإليكتروني مع الجهات المعنية لتسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي تتطلب توقيعهم.

من جانبه، قال المهندس خالد العطار إن المصريين بالخارج ثروة قومية وقوة ناعمة لا يستهان بها، مضيفا أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لرعاية مصالح المصريين في الخارج والداخل وفقا لخطة الدولة للتحول الرقمي، معربا عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع وزارة الهجرة لتمكينها من تعزيز آليات التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم للأفكار المبتكرة التي من شأنها تقوية روابط المصريين بالخارج بالوطن، ومن بينها التطبيق الالكتروني المخصص لهم.

وأشار المهندس خالد العطار إلى إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية؛ مؤكدًا أن الخدمات المتوفرة عبر هذه المنصة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين بالخارج لما تقدمه من مميزات وتسهيلات وفقًا لمحددات تضمن التسجيل الشخصي.

وفي نهاية اللقاء، تم تكليف اللجنة مشتركة من وزارتي الهجرة والاتصالات بإعداد تقرير بالتصور النهائي للتطبيق الإلكتروني وفقا لما تم الاتفاق بشأنه من معايير وملاحظات، ثم العرض على السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتم إطلاقه رسميًا في أقرب وقت.