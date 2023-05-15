شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كلية الدراسات العليا بالداخلية: 368 مصريا حصلوا على الدكتوراه من الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، إن مصر من أكبر من الدول بالمنطقة مشاركة في قوات حفظ السلام، ونتوسع في الدبلومات في هذا الشأن بالدراسات العليا.

وأضاف الجيزاوي في كلمة له، هناك 368 مصريا حصلوا على الدكتوراه من كلية الدراسات العليا و141 من الوافدين، وهناك 155 شخصا حاصلين على الدبلومات في مكافحة الجرائم المعلوماتية ، و615 حاصل على الدبلومات في ادارة الأزمات والكوارث، و137 حاصل على الدبلومات في مكافحة التطرف والارهاب، و833 حاصل على دبلومات في العلوم الجنائية.

وأقامت وزارة الداخلية المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا "نحو تعليم أمني متميز" بحضور عددا من القيادات الأمنية بأكاديمية الشرطة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتسعى كلية الدراسات العليا أن تكون صاحبة الريادة علميا في مجال البحوث والدراسات العليا الأمنية المتطورة.

وتلتزم كلية الدراسات العليا باعداد كوادر شرطية لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في العلوم الأمنية وتقديم بحوث علمية في بيئة تعزز الابتكار والابداع وفقا لمعايير الجودة العالمية بما يحقق الأمن المجتمعي.