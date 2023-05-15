شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة "ملهم الدولية" لمدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تكريم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عبد الونيس عبدالله، وحصوله على جائزة مُلهِم الدوليّة TALENTED، والتى أقيمت فى الموسم الدولى السابع 2023، تحت شعار "رموز عربية فى مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية"، وذلك تقديرا لدوره المجتمعى الفعال فى توعية الفرد والمجتمع، ولمجهوداته الملموسة فى الثراء المعرفى والبحثى والاشتراك بفاعليات الموسم الاستثنائي لجائزة ملهم الدولية 2023م، من اتحاد رواد الأعمال العرب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين أن الاحتفالية أقيمت بالقاهرة لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة ، حيت تم تكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد واستلام درع وشهادة تكريم فى جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award فى موسمها السابع بمنتدى القاهرة الدولى للفنون المجتمعية وصياغة مفاهيم الإرادة - جيل من القادة - رؤية وطنية ، كما تم اهداء نسخة من الكتاب الرسمى لأهم موسوعة عربية تضم أهم الملهمين على المستوى العربى.

وأضافت الوزارة ان جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تعد تأكيدًا على أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، باعتبارهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالاً وتسطر التاريخ.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر اليوم الاثنين عن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية ، وبدء البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة في ساحة الإمام الطيب ، وذلك بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 أيام ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة برئاسة المهندس أيمن قطامش ، وفى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، وتنفيذا لتوجيهات حسن شحاته وزير القوي العاملة بضرورة الإهتمام بتوفير برامج تدريبية مناسبة للشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم على المهن الحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة.

وأوضحت الوزارة انها تلقت تقريراً من هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر ، أشار فيه إلى بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية ، كما تعلن المديرية عن بدء الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة حاليا أمام ساحة الإمام الطيب بالقرنة بالأقصر بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 ايام أسبوعيا في إطار جهود المديرية نحو تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية انه يمكن للراغبين في الحصول على تلك البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية في إطار خطة التدريب المهنى للعام الحالى 2022 – 2023 ، وذلك بالتسجيل في مقر مركز التدريب المهنى، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك المبادرة التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب داخل القرى والنجوع " مهنتك مستقبلك ".