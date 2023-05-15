شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: وفد دولي يشيد بجهود الوزارة في تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا لقاءً مع وفد شركة بلان إنترناشيونال سويسرا، برئاسة منسق البرامج بمكتب الشركة إليزابيث كيفيش، وسارة بص منسق البرامج يرافقهم وفد من المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان إنترناشيونال ايجيب، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم إعداده فى يونيو 2022 بين وزارة القوي العاملة مع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان إنترناشيونال ايجيب) في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية بمواكبة المتغيرات العالمية لبناء القدرات وتدريب الشباب على المهارات المستقبلية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع شركاء التنمية في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل والتدريب المهنى على احدث المهن المطلوبة في داخل الدولة وخارجها لتأهيل الشباب وإصقال مهاراتهم للدخول إلى سوق العمل.
وأكد مدير المديرية خلال اللقاء، على دور الوزارة واهتمامها بالوصول بخدماتها الى القرى الأكثر احتياجا لتوفير عناء الانتقال على الشباب والفتيات بتلك القرى ، حيث تتبعها وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ومراكز قنا لتدريب الشباب والفتيات على مهن ( الخياطة والكهرباء والسباكة ) كما أن مركز التدريب المهني بقفط تم تجهيزه وتطويره بأحدث الآلات والمعدات في 22 مهنة مختلفة بالاستعانة بمدربين مؤهلين وعلى كفاءة عالية لخدمة الشباب ، وكذلك بهدف الى اخراج كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لبدء مشاريعهم الخاصة أو الالتحاق بفرص العمل بالقطاع الخاص ، ولا تألو المديرية جهداً في مجال حماية الطفل وتطبيق آليات تشغيله القانونية داخل المحافظة ، كما تم الاستماع الى تساؤلات وفد الهيئة والاجابة عليها حول رؤية الوزارة في خدمة الشباب وآليات تنفيذ تلك الرؤية ، وحضر اللقاء محمد علي محمود وكيل المديرية ، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وفي ختام الإجتماع أشاد الوفد بتلك الجهود التي تبذلها القوى العاملة ووعدوا بأنه سيتم التنسيق قريبا مع المديرية لتنفيذ برامج من شأنها خدمة ورفع كفاءة شباب محافظة قنا من الجنسين .
كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "اصابات العمل فى نطاق قطاع البترول واسبابها وطرق الحد من حدوثها" ، وذلك بشركة بدر الدين البترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح ، وبحضور 50 عاملاً من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين.
وأضاف مدير المديرية ، القاء محاضرات عن السلامة وحرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة الانتاج والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع البترول ، وقام بالقاء المحاضرات مدير إدارة السلامة بمطروح ومكتب السلامة بمطروح، كما تم تكريم شركة بدر الدين بمناسبة مرور 3 سنوات بدون إصابات تستوجب راحة عن العمل اكثرمن يوم ، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال.
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