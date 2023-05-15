شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: وفد دولي يشيد بجهود الوزارة في تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا لقاءً مع وفد شركة بلان إنترناشيونال سويسرا، برئاسة منسق البرامج بمكتب الشركة إليزابيث كيفيش، وسارة بص منسق البرامج يرافقهم وفد من المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان إنترناشيونال ايجيب، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم إعداده فى يونيو 2022 بين وزارة القوي العاملة مع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان إنترناشيونال ايجيب) في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية بمواكبة المتغيرات العالمية لبناء القدرات وتدريب الشباب على المهارات المستقبلية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع شركاء التنمية في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل والتدريب المهنى على احدث المهن المطلوبة في داخل الدولة وخارجها لتأهيل الشباب وإصقال مهاراتهم للدخول إلى سوق العمل.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، في تقريره للوزارة، انه استقبل بديوان عام المديرية اليزابيث كيفيش ( منسق البرامج بمكتب بلان إنترناشيونال بسويسرا)، وسارة ادا ( منسق البرامج بمكت بلان إنترناشيونال بسويسرا) رافقهما وفدا من المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع ( بلان إنترناشيونال ايجيب )، وتم خلال اللقاء مناقشات موسعة حول دور وزارة القوي العاملة ومديرية القوى العاملة بقنا في مجال رفع مهارات الشباب ورعايتهم والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر، منوهاً خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية ووزارة القوى العاملة أوليا اهتماما بالغا بصقل قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل وتزويدهم ببرامج تدريبية مجانية في شتى المجالات لينطلقوا في سوق العمل، وأن المديرية يتبعها مركز تدريب متكامل بمدينة قفط ووحدة تدريب ثابتة لمهنة الخياطة بمدينة قنا ووحدة تدريب ثابتة لمهنة الخياطة بمدينة نجع حمادي، وكذا وحدة تدريب متنقلة تصل للقرى النائية داخل المحافظة، كما اولت الوزارة والمديرية اهتماما بالغا برعاية ذوي الهمم ودمجهم بسوق العمل وضرورة استيفاء نسبة تشغيلهم بمختلف المنشآت وبالمرأة المصرية ولا سيما في القرى الأكثر احتياجا، وكذا توفير برامج تدريبية يستفيد منها كل فئات المجتمع.

وأكد مدير المديرية خلال اللقاء، على دور الوزارة واهتمامها بالوصول بخدماتها الى القرى الأكثر احتياجا لتوفير عناء الانتقال على الشباب والفتيات بتلك القرى ، حيث تتبعها وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ومراكز قنا لتدريب الشباب والفتيات على مهن ( الخياطة والكهرباء والسباكة ) كما أن مركز التدريب المهني بقفط تم تجهيزه وتطويره بأحدث الآلات والمعدات في 22 مهنة مختلفة بالاستعانة بمدربين مؤهلين وعلى كفاءة عالية لخدمة الشباب ، وكذلك بهدف الى اخراج كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لبدء مشاريعهم الخاصة أو الالتحاق بفرص العمل بالقطاع الخاص ، ولا تألو المديرية جهداً في مجال حماية الطفل وتطبيق آليات تشغيله القانونية داخل المحافظة ، كما تم الاستماع الى تساؤلات وفد الهيئة والاجابة عليها حول رؤية الوزارة في خدمة الشباب وآليات تنفيذ تلك الرؤية ، وحضر اللقاء محمد علي محمود وكيل المديرية ، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وفي ختام الإجتماع أشاد الوفد بتلك الجهود التي تبذلها القوى العاملة ووعدوا بأنه سيتم التنسيق قريبا مع المديرية لتنفيذ برامج من شأنها خدمة ورفع كفاءة شباب محافظة قنا من الجنسين .

كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "اصابات العمل فى نطاق قطاع البترول واسبابها وطرق الحد من حدوثها" ، وذلك بشركة بدر الدين البترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح ، وبحضور 50 عاملاً من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح في تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه تم تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بحضور 50 من العاملين في شركات بدر الدين ، وصان مصر، داماس، ابيسكو، انسبكت، بترومنت، وتنمية للخدمات البترولية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وذلك في إطار خطتها لنشر التوعية والتثقيف حول مجالات السلامة وأساليبها وإشتراطاتها ، والإطمئنان على تطبيقها على ارض الواقع في مواقع العمل المختلفة.

وأضاف مدير المديرية ، القاء محاضرات عن السلامة وحرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة الانتاج والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع البترول ، وقام بالقاء المحاضرات مدير إدارة السلامة بمطروح ومكتب السلامة بمطروح، كما تم تكريم شركة بدر الدين بمناسبة مرور 3 سنوات بدون إصابات تستوجب راحة عن العمل اكثرمن يوم ، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال.