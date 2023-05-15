شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": قافلة خدمية لأبناء قرية بالغربية وختام برنامج تدريبى للفتيات بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، في فعاليات القافلة الخدمية المتكاملة التى تم إطلاقها في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك لتقديم الخدمات المتاحة التى توفرها المديرية من فرص عمل وتلقي طلبات التدريب المهنى لأبناء القرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإجتماعيين لتوفير أفضل الخدمات المميكنة للمواطنين خاصة في قرى حياة كريمة من فرص العمل والتشغيل وفرص التدريب المهنى على المهن الى يحتاجها سوق العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين انها تلقت تقريراً من أحمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية، أفاد فيه أنه تم تكليف نصر عريضة مدير منطقة قوي عاملة المحلة الكبري، وفريق العمل المكون من إدارة السلامة و الصحة المهنية و مكاتب التشغيل و التفتيش والسلامة والصحة المهنية بمنطقة قوي عاملة المحلة الكبري ، بالتوجه الي قرية الهياتم للمشاركة في فعاليات القافلة الخدمية وتقديم الخدمات المتاحة من فرص عمل و تلقي طلبات التدريب، وذلك إيماناً من المديرية والعاملين بها بأن بناء وتنمية الإنسان هو أحد أهم محاور التنمية التي توليها الدولة رعاية خاصة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري.

وأضاف مدير المديرية ان القافلة تشمل عدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، ضمن الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة، كما تم خلالها عقد ندوة توعية في السلامة والصحة لطلبة المدارس في خطط الطوارئ و الإخلاء، ولسيدات المنازل في التعامل الآمن مع أنواع المخاطر المنزلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتنسيق مع المحافظة.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بشأن ختام فاعليات الدورة التدريبية بالوحدة المتنقلة بقرية السرو بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، والانتهاء من الاختبارات العملية والنظرية لعدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتوفير برامج تدريبية متخصصة على تلك المهن داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بما يلبى إحتياجات الشباب وأمنياتهم.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط في تقريرها الذى تلقته الوزارة، أنه تم الإنتهاء من إجراء الإختبارات النظرية والعملية لـ 10 متدربات تم تدريبهم على مهنة التفصيل والخياطة بجميع أقسامها على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في ديوان عام الوزارة، وعلى احدث الادوات وأساليب التدريب المغايرة لما هو متواجد داخل المصانع والشركات الكبرى التى تعمل في هذا المجال.

وأضافت مدير المديرية انه سوف يتم تسليم المتدربات شهادة معتمدة باجتياز الدورة التدريبية صادرة من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة تؤهلهم للعمل بها داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، كما سيتم توفير فرص عمل لائقة للراغبين داخل منشآت المحافظة التى تعمل في هذا المجال للمشاركة في عمليات التنمية وزيادة الإنتاجية.