شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ9.5 جنيه.
-البطاطس بـ8.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ14.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.
-الكوسة بـ12.5جنيه.
-الجزر بـ10 جنيهات.
-الخيار بـ13.5 جنيها
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ12 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ38.5 جنيه.
-الليمون بـ12 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الجوافة بـ 21 جنيه.
-الموز البلدى 15 جنيها.
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