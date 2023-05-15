شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: -الطماطم بـ9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ8.5 جنيه. ‏‎‏-البصل الأبيض بـ14.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ13.5 جنيها ‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ38.5 جنيه. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه. -الموز البلدى 15 جنيها.

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