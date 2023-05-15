شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم مهرجان مشروعات التخرج لقسم الصحافة.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وتضم لجنة التحكيم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير" الخليج 365" ، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بالدستور، وخالد حنفى رئيس مجلسى إدارة وتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، والدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار ، وعلاء الغطريفى رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام.
وخلال استعراضها توصيات المؤتمر الختامية، أشارت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر إلى خروج لجنة التوصيات إلى ضرورة إقرار مقررات دراسية في مجال الإعلام تتناول كيفية التصدي للشائعات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تعزيز مجالات التعليم المدمج، وإنشاء منصات رقمية تشرف عليها الدولة، وضرورة الاستفادة من التقنيات الذكية مع الالتزام بمعايير الدقة، مع ضرورة قيام وسائل الاعلام بتوعية الجمهور وخاصة الشباب ببعض السلوكيات المنحرفة لبعض المؤثرين الذين يقدمون محتويات مثيرة ولا تتضمن محتوى هادف وحقيقي بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مرتفعة.
وأشارت رئيس المؤتمر إلى أن التوصيت لفتت إلى أهمية دراسة دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية أو مواجهتهاـ وتحديد الاستراتيجات المناسبة لتحسين قدرتها على مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
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