شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم مهرجان مشروعات التخرج لقسم الصحافة.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، مهرجان مشروعات تخرج القسم لعام 2023 ، يوم الأثنين المقبل 22 مايو الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الكلية.

وتضم لجنة التحكيم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير" الخليج 365" ، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بالدستور، وخالد حنفى رئيس مجلسى إدارة وتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، والدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار ، وعلاء الغطريفى رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام.

وعلى جانب آخر، أوصى مؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة الدولي الثامن والعشرين صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الاليات والتحديات، بضرورة العمل على تطوير المنصات الرقمية المصرية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم المحتوى، إلى جانب ضرورة تأهيل الإعلاميين لصناعة محتوى رقمي يواكب التطورات المتلاحقة في مجال الإعلام، ذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر كلية اﻹعلام جامعة القاهرة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، وبإشراف الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

وخلال استعراضها توصيات المؤتمر الختامية، أشارت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر إلى خروج لجنة التوصيات إلى ضرورة إقرار مقررات دراسية في مجال الإعلام تتناول كيفية التصدي للشائعات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تعزيز مجالات التعليم المدمج، وإنشاء منصات رقمية تشرف عليها الدولة، وضرورة الاستفادة من التقنيات الذكية مع الالتزام بمعايير الدقة، مع ضرورة قيام وسائل الاعلام بتوعية الجمهور وخاصة الشباب ببعض السلوكيات المنحرفة لبعض المؤثرين الذين يقدمون محتويات مثيرة ولا تتضمن محتوى هادف وحقيقي بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مرتفعة.

وأشارت رئيس المؤتمر إلى أن التوصيت لفتت إلى أهمية دراسة دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية أو مواجهتهاـ وتحديد الاستراتيجات المناسبة لتحسين قدرتها على مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.