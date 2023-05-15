شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع رؤساء أحياء شرق القاهرة، ضمن توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وذلك لمناقشة سرعة الإنتهاء من الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، وأيضاً مناقشة ملف المتغيرات المكانية وسرعة الرد والتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية والتصدى للمخالفات والإجراءات المنفذة حيال المخالفات بنطاق أحياء المنطقة.

حضر الإجتماع المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومدير الوحدة المركزية للمتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة، وأيضاً مديري وحدات المتغيرات المكانية بأحياء المنطقة.

وشدد نائب محافظ القاهرة، على ضرورة المتابعة والمرور اليومي وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية مع تقديم التقارير اليومية للحالات وكيفية التعامل معها للإسهام في تقليل التعديات والردع في القيام بالبناء المخالف.

كما تم استعراض بيان الحالات المنفذة والمستهدف تنفيذها لإزالة المخالفات بإعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة من أجل إسترداد حق الدولة والقضاء على ظاهرة وضع اليد والبناء المخالف .

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد ما يقارب 600 ألف م2 خلال الثلاثة أيام الأولى من بدء تنفيذ المرحلة الاولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كافة اشكال التعديات على المجاري المائية وازالتها في مهدها .