شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزور المنيا لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتمكين للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمحافظة المنيا، حيث تفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة، ثم تجري جولة تفقدية لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة والذي ينفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها للمحافظة بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.