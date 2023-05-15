شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تروج للسفر لمصر: وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية برفقة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وكالة "جاستين " الايطالية بمصر كوجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية تضم أطفال، وقالت على موقعها الإلكترونى إن السفر إلى مصر مع الأطفال تجربة رائعة، حيث تعد مصر بتاريخها الغنى ومعالمها السياحية المتنوعة من الأهرامات المهيبة إلى رحلة النيل، وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية.

وأشارت الوكالة إلى أن العثور على الوجهة الصحيحة التى ترضى جميع أفراد الأسرة يكون تحديا صعبا، ولكن مصر بتاريخها ومعالمها المتنوعة مع وجود الكثير من الأماكن الترفيهية والثقافية التى يمكن للأطفال رؤيتها والاستمتاع والاستفادة منها.

وأشارت الوكالة إلى أنه من الممكن قضاء اجازة فى مصر بتكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى، كما ترحب مصر بالكثير من الأطفال مع تخصيص قوائم طعام مخصصة لهم وفنادق تخصص مناطق للعب ومسابح للأطفال.

وأوضحت أن زيارة الأهرامات وأبو الهول أمر لا بد منه لأي شخص يزور مصر. تم بناء هذه العجائب القديمة في العالم منذ أكثر من 4500 عام وكانت نقطة جذب سياحي لعدة قرون، و سوف ينبهر الأطفال بحجم الأهرامات وتاريخها، و يمكن زيارة أهرامات الجيزة إما سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل أو الجمال.

كما يعد المتحف المصري بالقاهرة من أهم المتاحف في العالم ، حيث يضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية من مصر القديمة، وسوف يسحر الأطفال بالمومياوات والتماثيل والكتب المقدسة القديمة. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم المتحف جولات إرشادية صديقة للأسرة تجعل التجربة أكثر جاذبية للأطفال.

أما نهر النيل هو أطول نهر في العالم ويتدفق عبر مصر من الشمال إلى الجنوب، ويمكن الاستمتاع به من خلال رحلة الفلوكة فهي تجربة استرخاء وممتعة لجميع أفراد الأسرة. الفلوكات هي قوارب شراعية مصرية تقليدية ويمكن استئجارها في العديد من المواقع على طول النهر.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد يعد البحر الأحمر من أفضل الأماكن في العالم للغطس والغوص، و تجعل المياه النقية الكريستالية والحياة البحرية الغنية منها مكانًا مثاليًا لاستكشاف العالم تحت الماء،و هناك العديد من المنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر التى تقدم أنشطة الغطس والغوص تحت الماء لجميع الأعمار.

كما تقدم مصر العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال. يمكن أن تكون دروس الطبخ المصري فرصة رائعة لتعلم كيفية طهي الأطباق المحلية والاستمتاع بوجبة عائلية. كما أن ركوب الجمال في الصحراء يمكن أن يكون تجربة لا تُنسى للأطفال.