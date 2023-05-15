شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير فى أسعار البيض بالأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض انخفاضا كبيراً فى الأسواق، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 94 جنيهًا في المزرعة، فيما وصلت قيمة طبق البيض الأبيض 89 جنيهًا في المزرعة، بينما وصل سعر كيلو الدواجن إلى 65 جنيهًا للمستهلك بالمزرعة؛ وهو أمر ينعكس إيجابًا على المواطن عند الشراء.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار وهى كمية إفراجات غير مسبوقة منذ تاريخ 16/10/2022

وأضاف أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولارليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الإعلاف من الموانئ المصرية.