الأوقاف: 25% زيادة بدل الخطبة بالمكافأة على بند التحسين للمؤهلات العليا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف زيادة بدل الخطبة بالمكافأة على بند التحسين بدءًا من العام المالي 2023/2024 اعتبارًا من صرف مكافأة خطب شهر يوليو 2023م، وفق الجدول المرفق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين أحوال الأئمة والخطباء ماليًا، وحسن إعدادهم علميًّا وثقافيًّا .

وكان قد قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التوسع في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .

وتابع البيان: وفق الله جميع أئمتنا وخطبائنا لكل خير ونفع بهم ورزقنا وإياهم سعة الفقه والفهم وسداد القول وأعاننا وإياهم على خدمة ديننا ووطننا وما أقامنا فيه وحملنا إياه من أمانة الكلمة .