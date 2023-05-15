شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سور قرية الفواخير لتوسعة شارع الفسطاط و"نظافة القاهرة" تنقل النخيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال توسعة لشارع الفسطاط بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير المحاور وتوسعتها، حيث يتم هدم سور قرية الفواخير لتوسعة الطريق وإنشاء سور بديل للسور الحالى بنفس الشكل.

كما يتم نقل الأشجار والنخل الملوكى بحديقة شارع الفسطاط أمام قرية الفواخير، من خلال معدات الهيئة، وإدارة الإنقاذ المركزي التابعة لهيئة النظافة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اعمال الإزالة والتوسعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون الفنيه والمهندسة رحاب اباظة رئيس المركزية بالدفع بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة تحت إشراف مهندس سيد عبد المقصود مدير عام الإنقاذ المركزي للبدء في مراحل تطوير ورفع كفاءة سور قرية الفواخير بكامل تجهيزاته والتعاون مع الورش الإنتاجية والمهندس اسعد محمد المنفذة لتطوير ورفع كفاءة السور باقسامها المختلفه من الإنشاءات واللحام والنجارة والتصميمات والنقاشة.

وتم الدفع ب 4 لودر كبير وعدد 25 قلاب كبير وعدد 2 حفار بالاضافه الى بلدوزر كبير وتم البدء في إزالة و رفع السور القديم وتجهيز الأرض لإنشاء السور الجديد بكامل تجهيزاته مواكبه مع التطوير المتميز للمحور وتحسين المظهر العام للمنطقة مع اضفاء طابع حضارى ومظهر جمالى راقى للمنطقة بالكامل والعاصمة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد والتطوير الشامل لكافه ارجاء العاصمة.