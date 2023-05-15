شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع مركز بصيرة: اختيار ممثلة سمراء لأداء دور كليوباترا فى مسلسل تزييف للتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع للرأى أجراه مركز بصيرة أن ربع المصريين يرون أن اختيار ممثلة سمراء لأداء دور كليوباترا فى مسلسل يعد تزييفا للتاريخ.

وقال مركز بصيرة ، في بيان صحفي اليوم الإثنين : "تذيع حاليا منصة نتفليكس مسلسل الملكة كليوباترا، وقد آثار هذا المسلسل قبل عرضه العديد من النقاشات نتيجة اختيار ممثلة سمراء للقيام بدور الملكة كليوباترا على خلاف ما هو معروف".

ووفق البيان، قام مركز بصيرة بإجراء استطلاع لرأي المصريين قبل إذاعة المسلسل للتعرف على نسبة المصريين المشتركين في منصة نتفليكس ومدى ثقة المشتركين في المعلومات التي تنقلها لهم، وكذلك رؤية المصريين بصفة عامة لاختيار نتفليكس لبطلة المسلسل.



وتشير النتائج إلى أن حوالي 3% من الأسر المصرية مشتركون في منصة نتفلكس وهو ما يقدر بحوالي ثلاثة أرباع مليون أسرة.

وأشار البيان إلى أنه تم سؤال المستجيبين الذين أشاروا أن لديهم اشتراك في المنصة عن مدى ثقتهم في المعلومات التي تقدمها نتفليكس من خلال أفلامها الوثائقية، وقد أشار 21% إلى أنهم يثقون فيها إلى حدٍ كبير بينما 33% يثقون فيها إلى حدٍ ما و34% لا يثقون فيها و12% أجابوا أنهم لا يستطيعون التحديد .



وعن ترشيح ممثلة ذات أصول سمراء للقيام بدور الملكة كليوباترا، يرى 24% من المصريين أن هذا الاختيار تزييف للتاريخ، بينما 31% يرون أن من حق صناع المسلسل تقديم رؤية مختلفة و45% أجابوا أنهم لا يستطيعون التحديد.

وترتفع نسبة من يرون هذا الاختيار تزييفاً للتاريخ من 18% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 43% بين الحاصلين على تعليم جامعي، وفي المقابل تتخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد من ٥٧% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 25% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

ولفت البيان إلى ارتفاع نسبة من يرون أن من حق صناع المسلسل تقديم رؤية مختلفة إلى 36% بين الشباب في العمر (18-29) سنة مقارنةً بحوالي 26% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر.

وبين المشتركين في منصة نتفلكس، تصل نسبة من يرون هذا الاختيار تزييفاً للتاريخ 40% مقابل 43% يرون أن من حق صناع المسلسل تقديم رؤية مختلفة و17% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1560 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات في الفترة من 1 إلى 4 مايو 2023، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.