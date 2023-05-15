"إعلام القاهرة تشارك في مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام، أنها ستشارك في مسابقة جامعة القاهرة لأفضل كلية صديقة للبيئة، عقب تدشينها للمكتب الأخضر بهدف تعزيز جهود الاستدامة البيئية والحد من التلوث ونشر المساحات الخضراء ونشر ثقافة البيئة الخضراء، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ودعم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع ، وبأشراف مباشر من الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية.
كانت كلية الاعلام جامعة القاهرة احتفلت مؤخرا بتدشين وافتتاح المكتب الأخضر، كدعوة حضارية لجعل كلية الإعلام صديقة للبيئة ودعم خطة التحضر للأخضر، وتوسيع الاهتمام بالرقعة الخضراء داخل كلية الإعلام، من خلال فعالية احتفالية احتضنتها قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بالكلية، وخلال تدشين المكتب تم انطلاق مبادرة كلية الإعلام لدعم جهود الدولة التي انطلقت منذ فترة تحت شعار "اتحضر للأخضر".
جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي لدعم الاهتمام بتعزيز الممارسات البيئية، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية التي تسعى إلى دعم مكانة كلية الاعلام وريادتها محليا وعالميا، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، ضمن رؤية تعبرعنها جهود ذلك "المكتب الأخضر"، أضافة الى تحفيز بيئة المؤسسات الجامعية، ونشر ثقافة الاستدامة فى مجال الشئون البيئية، بما يتواكب مع استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030.
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