شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة طنطا، بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي (50)، والتي أقيمت برجاب جامعة طنطا، بمشاركة 130 طالبًا من 21 جامعة مصرية (عين شمس- طنطا - كفر الشيخ - التعليم العالي - المنوفية - بنها - الزقازيق - سيناء - الأزهر - المنصورة - السادات - أسيوط - المصرية الإلكترونية - القاهرة - حلوان - الإسكندرية - سوهاج - المستقبل - مصر الدولية - الأكاديمية العربية - مصر للعلوم والتكنولوجيا)وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

** وزن 60 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن على (جامعة عين شمس)

- المركز الثانى : الطالب/ على أيمن (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد نصر (جامعة طنطا)

** وزن 65 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ أحمد على عبد الخالق ( جامعة طنطا)

- المركز الثانى: الطالب/ إسلام شاكر (التعليم العالى)

- المركز الثالث: الطالب/ فارس محمد السيد (جامعة الزقازيق)

** وزن 70 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ ماجد عبد المنعم (التعليم العالى)

- المركز الثانى: الطالب/ أحمد محمود (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث: الطالب/ عبد الفتاح هشام (جامعة طنطا)

** وزن 75 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ حسن محمد (جامعة المنوفية)

- المركز الثانى: الطالب/ يوسف عبد المجيد (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: الطالب/ خالد محمد (جامعة الزقازيق)

** وزن 80 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ محمد ناجح (جامعة المنصورة)

- المركز الثانى: الطالب/ عبد الحفيظ أشرف (جامعة حلوان)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد عاطف (جامعة مصر للعلوم)

** وزن 85 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ محمد عبد الفتاح (جامعة الأزهر)

- المركز الثانى: الطالب/ محمد عماد (التعليم العالى)

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف عادل (جامعة حلوان)

** وزن 90 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ حسن محمد (جامعة طنطا)

- المركز الثانى: الطالب/ محمود سيد (جامعة حلوان)

- المركز الثالث: الطالب/ أحمد سامى (جامعة طنطا)

** وزن 95 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ محمود خالد (جامعة الزقازيق)

- المركز الثانى: الطالب/ توفيق محمد (جامعة المنصورة)

- المركز الثالث: الطالب/ أحمد ربيع (جامعة طنطا)

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**وزن 100 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ أحمد محمد (جامعة المنصورة)

- المركز الثانى: الطالب/ عمر نهاد (جامعة مصر الدولية)

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف محمد (جامعة الزقازيق)

** وزن فوق 100 كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ إبراهيم مسعود (جامعة السادات)

- المركز الثانى: الطالب/ أبانوب حكيم (الأكاديمية العربية)

- المركز الثالث: الطالب/ على محمد (جامعة المنصورة)

جدير بالذكر، أن البطولة أقيمت بإشراف، د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور محمود حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، الكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، د.ياسر مبروك مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، ومحمد عبد السلام مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.