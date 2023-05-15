شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة يستأنف نشاطه بعد 3 أعوام من الإغلاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جون ديروشر، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، إعادة افتتاح المركز الثقافي الأمريكي فى القاهرة للجمهور بعد إغلاقه لـ3 أعوام بسبب وباء كورونا.



القائم بالأعمال

وقال فى كلمته أثناء إعادة افتتاح المركز، إن الولايات المتحدة لديها أكثر من 600 مركز ثقافى حول العالم، وجميعها يقدم خدمات للجمهور مجانا بهدف التعريف بالحياة فى الولايات المتحدة وتعزيز فرص الطلاب فى تعلم اللغة الإنجليزية والترويج لفرص الريادة وتمكين المرأة وتعزيز وبناء المهارات وغيرها من القضايا المهمة والمتنوعة.

وقال إن المركز الثقافي الأمريكي كان يشهد زيارة ما يقرب من 60 ألف شخص سنويا قبل وباء كورونا.

وأضاف أنه برغم إغلاق المركز أمام الجمهور وقت وباء كورونا، إلا أنه نجح فى تحويل المشكلة إلى فرصة جديدة، حيث عكف الفريق على العمل "رقميا" وتوفير الخدمات عبر الانترنت وتعزيز العضوية الرقمية، وهو ما سمح بمشاركة المزيد من الأشخاص من المحافظات.

وأوضح أن إعادة الافتتاح انطوت على تحسين وتجديد المكان وتوفير مكان هادئ للمشاركين للقراءة أو اللعب أو الاستمتاع بتكنولوجيا الـ" إيه أر" أو الـ"في أر" (تكنولوجيا الواقع المعزز) أو لتعلم اللغة الإنجليزية.

وأعرب عن حماسه للترحيب بالزائرين مرة أخرى، معتبرا أن إعادة الافتتاح تعزز العمل المستمر مع مصر على مدار عقود.

وختم كلمته قائلا إنه سعيد بالتواجد فى مصر مرة أخرى بعد حوالى 20 عاما قائلا إنها مكان رائع للتواجد فيه.



لورين لوفلايس

واتفقت لورين لوفلايس، مستشارة الشئون العامة للسفارة الأمريكية بالقاهرة، مع القائم بالأعمال قائلة فى تصريحات صحفية على هامش إعادة الافتتاح قائلة إن المركز افتتح لأول مرة منذ 27 عاما ويشكل إعادة افتتاحه بعد وباء كورونا فرصة جديدة لتعزيز التواصل مع المصريين من مختلف الأطياف.

وبدورها أشادت بتحول المركز إلى الرقمنة وقالت إن ما يقرب من 25 ألف شخص استفاد من خدمات المركز عبر الانترنت طوال فترة وباء كورونا.

وقالت إن المركز ينظم برامج ودورات تدريبية للعاملين فى مجال الإعلام والصحافة حول

موضوعات متعلقة بالمعلومات المضللة وغيرها من الموضوعات التي تهم هذا القطاع.





وقالت إن المركز يعد قلب قسم الشئون العامة فى السفارة الأمريكية ، حيث يمثل واحة للتعلم والتبادل والبحث والدراسة والتعرف على فرص التعليم فى الولايات المتحدة والحياة فى الولايات المتحدة.

وأضافت أن المركز يهتم كثيرا بالتنوع وحريص على توفير تسهيلات للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على خدمات المركز.



دونا ويس

ومن جانبها، قالت دونا ويس، المدير الإقليمى للتواصل المجتمعى، فى تصريحات صحفية على هامش إعادة الافتتاح إن المركز يفتح أبوابه لجميع فئات الجمهور الذين هم فوق الـ18 عاما، ويوفر لهم مساحة للتواصل والتعلم والتعرف على فرص الدراسة فى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المشاركون أحيانا يتحدثون اللغة الإنجليزية فيما بينهم لممارستها. ولكن لا يقتصر المركز على متحدثي اللغة الإنجليزية، حيث يوفر للحضور كتب مترجمة إلى اللغة العربية منها روايات وكتب ثقافية وتاريخية.

وأوضحت أن المركز كذلك يسعى لتقديم خدمات مسلية كمشاهدة الأفلام والألعاب وتعزيز مهارات القيادة كما يقدم ندوات حول موضوعات مختلفة تلقى اهتماما من المشاركين.









وأشادت بالتحول إلى الرقمية خلال وباء كورونا وقالت إن هذا التحول قدم فرصة للأشخاص فى المحافظات الذين لا تتوفر لهم عادة فرصة المجيء إلى المركز فى القاهرة أو "أمريكيان كورنر" أو الزاوية الأمريكية والتي توجد فى المعادى والإسكندرية.

وقالت إن العضوية الرقمية تجاوزت 5 آلاف عضوية، ويمكن للأعضاء المشاركة إما عبر الانترنت أو المجئ إلى المركز. ويتم ذلك عن طريق صورة البطاقة ويكون الدخول مجانا بأسبقية الحضور.





وقالت إن المركز به مكتبة تشمل كتب مختلفة تغطى العديد من الموضوعات ومنها باللغة العربية.

وأعربت عن أمنيتها الترحيب بالزائرين بعد إعادة الافتتاح.