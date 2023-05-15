شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحتفل غداً باليوم العالمى لهجرة الطيور من قلب محمية آشتوم الجميل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة زيارة للإعلاميين البيئيين تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، احتفالا من قلب محمية آشتوم الجميل ببورسعيد باليوم العالمى لهجرة الطيور، غدا الثلاثاء.
محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بور سعيد، من المحميات التى تم إعلانها كمحمية طبيعية خلال عام 1988، على مساحة تصل إلى 180كم2، وتعد من المحميات ذات الأراضى الرطبة التى تعد كمعزل طبيعى للطيور، على مسافة من قلب القاهرة تصل إلى 200كم.
شهر مايو من الأشهر التى يتصادف خلالها عدد من المناسبات البيئة ، حيث يشهد السبت الثانى من الشهر الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، وايضا الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى والذى يتم الاحتفال به الموافق 22 مايو.
وفيما يخص اليوم العالمى للطيور المهاجرة الذى يوافق السبت الثانى من شهر مايو، تحتفل دول العالم هذا العام 2023 بالتركيز على المياه وأهميتها للطيور المهاجرة، كما ستركز الاحتفالات على تحديد الإجراءات الرئيسية لحماية موارد المياه والنظم الإيكولوجية المائية.
جدير بالذكر أنه تعد هجرة الطيور أهم حركة موسمية منتظمة تلقائية لا ينظمها البشر وانما تمارسها طيور العالم بالتناغم مع الطبيعة،وهجرة الطيورغالبًا إلى الشمال والجنوب بمسار الطيران، بين مناطق التكاثر والشتاء، حيث تهاجر أنواع كثيرة من الطيور.
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