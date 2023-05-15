شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الخدمة الصوتية من المنزل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استخراج عددا من الأوراق والمستندات من خلال الاتصال بالخدمات الصوتية دون الذهاب لمقار السجلات المدنية، وذلك للتخفيف على المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة، للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم (16582).

ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال برقم 15340، ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم على رقم 15341، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل، كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي (15340 – 15341).