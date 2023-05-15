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كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الخدمة الصوتية من المنزل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أتاح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استخراج عددا من الأوراق والمستندات من خلال الاتصال بالخدمات الصوتية دون الذهاب لمقار السجلات المدنية، وذلك للتخفيف على المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

 

 

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة، للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم (16582).

 

 

 

ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال برقم 15340، ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم على رقم 15341، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل، كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي (15340 – 15341).

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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