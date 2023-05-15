شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه بإزالة الإشغالات والتعديات فى شق الثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المدينة الصناعية بشق الثعبان للوقوف على الموقف التنفيذي لكافة أعمال التطوير القائمة بها ومنها الموقف التنفيذي لإمداد المنطقة بالمرافق ( المياه _ الكهرباء _ الصرف الصحي _ الاتصالات و غيرها ... ) و ذلك برفقة المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة وكريم عادل مدير العلاقات العامة بالمنطقة، والمهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية وممثلي ومسئولي المرافق والشركات المنفذة للأعمال ومسئولى الإشغالات والمتابعة الميدانية بحي طرة.

وتشتمل أعمال رفع كفاءة المنطقة متابعة تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية لتكون صديقة للبيئة ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن للحد من التلوث البيئي والنهوض بالخدمات المقدمة للمستثمرين.

وخلال جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تابعت طعبد المنعم" موقف المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات خاصة بالكيلو الاول من مدخل مدينة شق الثعبان على طريق الاوتوستراد حيث وجهت بسرعة الانتهاء من اعمال حفر الكهرباء لشبكة خطوط الضغط العالي وازالة ناتج اعمال الردم كما اطلعت سيادتها على خريطة شبكة الكهرباء للضغط المنخفض لتتم الأعمال دون تعارض.

كما شددت، على ضرورة ازالة اوجه التعديات والاشغالات للمصانع والورش والمعارض وعدم التعدي على خط التنظيم والتي قد تعوق تنفيذ بعض الاعمال بالكيلو الاول من خلال تذليل كافة العقبات .

و شددت على ضرورة رفع كافة المخلفات والاتربة والتراكمات على مدار اليوم الى جانب رفع الإشغالات بصورة مستمرة مع المتابعة الميدانية الدورية من الاجهزة التنفيذية بالحي لكافة الاعمال مع التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بأعمال التطوير ورفع شبكة المرافق للالتزام بجدول الاعمال لنهوها طبقا للجدول الزمني .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

وذلك في ضوء مخطط كبير تنفذه الدولة بمنطقة شق الثعبان يبدأ من مدخل المنطقة ويشمل تمهيد الطرق المؤدية إلى المنطقة وإنشاء طرق جديدة تتحمل الوزن الكبير لسيارات النقل المحملة بالبلوكات الرخامية، كما يتم توصيل المرافق ووصلات الكهرباء والمياه للمصانع والورش الى جانب اعمال التقنين .