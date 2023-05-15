شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة السابعة لمعرض تكنولوجيا تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن المعرض يحظى باهتمام كبير من الدولة فى ظل توجه الدولة نحو تطوير قطاع مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لاعادة استخدامها من جديد.

وشهد جناح شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى زيارة وفود الشركات المشاركة فى المعرض كما استقبل السيد المهندس مصطفى الشيمى سفير نيجيريا أثناء تفقده لجناح الشركة وقد أبدى إعجابه بما شاهده من أحدث التقنيات الحديثة التى تستخدمها الشركة، حيث ستستمر شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى فى المشاركة فى المعرض حتى انتهاء فترة المعرض.

وتضمن جناح الشركة عرض للمنصة الرقمية الموحدة للشركة بالإضافة لعرض عن استخدام الشركة لتقنيات الذكاء الإصطناعى فى الكشف المبكر عن الأعطال وتحليلها ، ومركز خدمة العملاء الإلكترونى المميكن والذى يقدم العديد من الخدمات مثل سداد الفواتير والاستعلام عنها والتعاقد على وصلات المياه وقد لاقت التقنيات المعروضة اعجاب جميع الزوار.

واكد المهندس مصطفى الشيمى أن المشاركة فى مثل هذه المعارض فرصة لاظهار التقنيات الجديدة وأحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في مختلف قطاعات الشركة مثل دور التحول الرقمى فى تفعيل تكنولوجيا البيانات الضخمة للدفع نحو إدارة ذكية ومستدامة لشبكات المياه فى مصر ، وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة منظومة مياه الشرب.

ويقام المعرض والمؤتمر الدولى "وتركس" تحت رعاية الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وبمشاركة شركة مياه الشرب بالقاهرة فى الفترة من 15-17 مايو 2023.



الحضور فى الدورة التدريبية



الدورة التدريبية



الدورة السابعة للمعرض الدولى لتكنولوجيا تنقية وتحلية مياه الشرب