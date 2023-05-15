شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتابع صرف تعويضات سكان المرحلة 2 لتوسعة شارع حسين كامل سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع مجموعة من سكان منطقة ألماظة بشارع حسين كامل سليم مصر الجديدة "المرحلة الثانية" والجارى صرف التعويضات المقررة لهم، وذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة ، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى السياق، أعلن نائب محافظ القاهرة، الانتهاء من صرف التعويضات لسكان شارع حسين كامل سليم بألماظة بمصر الجديدة، وإزالة عقارات الصف الأول من للشارع.

وتعد توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة هو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر .

وأكد نائب محافظ القاهرة أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة .



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