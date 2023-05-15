شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الإفراج عن 308 آلاف طن من الأعلاف بـ134 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:

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«الخليج 365» تستكمل سلسلة ندواتها حول الحوار الوطنى.. دعم الصناعة وجذب الاستثمارات على طاولة «المحور الاقتصادى».. مصطفى سالم وكيل خطة النواب: الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم القطاع الخاص.. والمتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن: نطالب بتعميم الوعى بصناعة السياحة.. ممثل حزب الشعب الجمهورى: لدينا بنية تحتية يمكن الاستفادة منها فى جذب استثمارات جديدة.. ورئيس حزب الأحرار: السياحة النيلية كنز يمكن الاستفادة منه

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