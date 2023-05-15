شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة كبيرة من الطلاب المصريين والوافدين بالأزهر لتوثيق الامتحانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد لجان الامتحانات بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة بقطاع الدَّراسة.

وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس جامعة الأزهر سير العمل داخل اللجان، وتحدث مع الطلاب (مصريين - ووافدين) حول التجربة، والوقوف على انطباع الطلاب عنها، داعيًا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح الدائم والمستمر.

من ناحيتهم أشاد الطلاب (مصريون - ووافدون) بتجربة توثيق الامتحان الشفهي من خلال أجهزة الحاسب الآلي، مؤكدين أنها تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوقهم، خاصة وأن الامتحان موثق تمامًا من بدايته إلى نهايته، ونستطيع الرجوع إليه في أي وقت.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تبين حرص إدارة الجامعة على مصلحة الطلاب في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، موجهين الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛وإدارة كلية أصول الدين بالقاهرة؛ لحرصهم على كل ما فيه مصلحة للطلاب، مؤكدين على أنها تجربة ناجحة ومفيدة، وطالبوا بالتوسع في تطبيقها مستقبلًا لتشمل طلاب الفرق الأدنى: (الأولى - الثانية - الثالثة).

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور خالد سعيد، عميد الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي عبد الغفار، مدير وحدة ضمان الجودة، ولفيف من رؤساء الأقسام.



جانب من اختبارات الأزهر