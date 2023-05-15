شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسى.. الدين الوطنى فى إيطاليا يتجاوز 3 تريليونات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البنك المركزي الإيطالي أن الدين الوطني في البلاد قد سجل خلال شهر مارس الماضي، رقماً قياسياً جديداً، هو 3.04 تريليون دولار.

ووفق بيان له، اليوم الاثنين، أوضح البنك المركزي في إيطاليا، أن الدين السيادي الإيطالي زاد 17.8 مليار يورو (19.4 مليار دولار) في مارس ووصل إلى 2.79 تريليون يورو (3.035 تريليون دولار) كحد أقصى مسجلا رقما قياسيا تاريخيا.

وقال ماسيميليانو دونا، رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين الإيطالي: "إنه رقم قياسي تاريخي جديد!"، تعليقا على تقرير البنك المركزي الإيطالي.

وكان مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، قد أكد الشهر الماضي أن الدين الوطني لإيطاليا وصل إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022.