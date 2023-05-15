شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى "الفوركس" حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب لـ "قناة الناس" فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تداول العملات المعروف بـ"الفوركس"، كما عرضت وقتها، يعتبر حراما فى جملته، لافتا إلى أن دار الإفتاء أصدرت فتوى لها منذ ست سنوات عنها، بعد دراسة وافية مع عدد من المتخصصين.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "المشكلة فى فلوس الفوركس، إنه كل يوم بيتطور عن الثانى، لما عرضت علينا منذ 6 سنوات وجدنا أنها حرام فى جملتها، ولما عرضت مرة أخرى فى عام 2018 وجدنا إنها تجاوزت المحاذير".

واستكمل: "إن هناك تداولات مختلفة تحتاج إلى دراسة فردية، ومن لديه عقد للتداول يحمل بنودا يتوجه به لدار الإفتاء للحصول على فتوى فردية به، قد تختلف عن مجمل التداول"، وذلك بحسب رده على سؤال متصل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.