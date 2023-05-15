شكرا لقرائتكم خبر عن 441 مليون دولار تراجعا فى فاتورة استيراد السلع المعمرة فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة واصلت التراجع الملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث قدرت قيمة التراجع بنحو 441 مليون و771 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت نحو 155 مليون و112 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 596 مليون و883 ألف دولار في شهر فبراير عام 2022.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إحداث تغيرات كبيرة في خريطة الواردات المصرية منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، وخاصة السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث سجلت وفرا كبيرا خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، تجاوز 3 مليارات دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث سجلت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة نحو 3 مليارات و786 مليون دولار فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2022، بينما كانت نحو 7 مليارات و496 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته 3 مليارات و709 ملايين دولار.