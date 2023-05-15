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شيخ الأزهر في صحن الكعبة المشرفة مؤديا مناسك العمرة

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القاهرة - سامية سيد - أدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف مناسك العمرة، حيث توجه مؤخرا إلى المملكة العربية ، ومن المنتظر أن يلتقي فضيلته عددا من المسئولين بالمملكة.

وقبيل مغادرته كانت آخر أنشطة فضيلته تكريم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لحصوله على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي جائزة "أفضل رئيس قطاع"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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