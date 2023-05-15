شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر في صحن الكعبة المشرفة مؤديا مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف مناسك العمرة، حيث توجه مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يلتقي فضيلته عددا من المسئولين بالمملكة.

وقبيل مغادرته كانت آخر أنشطة فضيلته تكريم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لحصوله على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي جائزة "أفضل رئيس قطاع"