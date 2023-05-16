شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مايو.. انطلاق امتحانات نهاية العام الجامعى بكلية سياسة واقتصاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى، كما تم إعلان الجداول للطلاب، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات يوم 30 مايو الجارى، على أن تنتهى يوم 24 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية حتى وأن كانت أونلاين اذ يؤدى الطلاب الاختبارات داخل قاعات ومعامل الكلية، لافتا إلى أن الامتحان يعقد بنظام البابل شيت مع وجود سؤال مقالى أو أكثر حسب رغبة أستاذ المادة اذ يتاح له وضع أكثر من سؤال مقالى بالامتحان حسب طبيعة الدراسة فى كل مادة.

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تم الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وتجهيزها وكل أستاذ مادة مسئول عن مادته بداية من التصوير والتوزيع والتسليم طبقا للنظام المعمول به.