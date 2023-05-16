شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نجلاء رأفت عميدا لكلية الآداب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة نجلاء رأفت بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الآداب، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ووجه الدكتور محمد الخشت العميدة الجديدة، إلى ضرورة إحداث تقدم كبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية بهدف تطويرها، مشيرًا إلى أن كلية الآداب بما تمتلكه من أقسام متميزة علميًا هي ركيزة تنفيذ ذلك المشروع بما لديها من خبرات متنوعة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه يجب أن تعالج مقترحات المشروعات البحثية القضايا القومية ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتتناول تطوير الدراسات الإسلامية والأدبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع مراعاة خطط الدولة، والخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة ، وخطة الجامعة الاستراتيجية ، وتخدم مؤسسات الدولة، وتقدم روشتة لعلاج مختلف التحديات القومية التي تواجه مصر.

كما شدد الدكتور الخشت مجددا، على أن تقوم الكلية باستئناف حركة تجديد الفكر العربي المعاصر من مؤسسة علمية وثقافية مثل كلية الآداب لها ثقلها في إنتاج الفكر العربي الحديث والمعاصر وفي تجديده ووصله بحركة المجتمع، مؤكدًا أن كلية الآداب قادرة على إنتاج حوارات فكرية ثرية بين مختلف التيارات في العلوم الإنسانية والاجتماعية حتى تكون كلية الآداب مركزًا من مراكز إنتاج الأفكار الجديدة عبر آليات المحاورة الفكرية البناءة التي تجعل من نتائج الصراع بين مختلف الاتجاهات الفكرية وسيلة لبلورة رؤى جديدة تسهم في تطوير الواقع ومواجهة مشكلاته.

ونبه رئيس جامعة القاهرة، إلى أن من الملح أن تكون إنجازات كلية الآداب أكبر من مجرد الاعتماد والجودة رغم أهميتهما، ويجب أن يتسع دور الكلية في الفترة القادمة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، والاستمرار في استحداث برامج دراسية جديدة، وفتح مسارات جديدة، وإطلاق الصالونات الثقافية لإظهار الوجه الفكري الحقيقي لكلية الآداب، والارتقاء بالبحث العلمي، وتخريج الكوادر العلمية المتميزة في مختلف المجالات التي تعمل بها الكلية.

كما أكد الدكتور الخشت، على ضرورة القيام بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكليات، والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.