شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة 23/24 ترفع شعار تخفيف آثار التضخم عن محدودى الدخل وزيادة الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن السنة المالية 2023/2024، تضمن المصروفات العامة حزم من الإجراءات التي تساعد على تحسين دخول جموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات حيث سيتم سداد مبلغ 202 مليار جنيه للمعاشات خلال العام المالى 23/24 والعمل على تخفيف الآثار التضخمية عن فئات محدودى الدخل مع زيادة الدعم الموجه للقطاعات الإنتاجية والأنشطة الصناعية والزراعية وتنشيط الصادرات مما يساعد على زيادة عجلة الإنتاج.

ويشير البيان المالي إلي حزمة الإجراءات التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية الراهنة عن المواطنين والتي تخطت نحو 150 مليار جنيه عن العام المالى 23/24 و 190 مليار جنيه عن الفترة من 1/4/23، حتى 30/6/24 وذلك بتقرير زيادة في دخول المواطنين بحد أدنى 1000 جنية شهرياً.

يأتي ذلك فضلا عن وزيادة المعاشات لكافة المستحقين والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ من إجمالي قيمة المعاش وزيادة القيمة الشهرية المسددة لمستحقة برنامجى تكافل وكرامة بنسبة 25%

ويلفت البيان المالي إلي إطلاق مبادرة دعم الصناعة والزراعة والسياحة بمبلغ 160 مليار جنيه بتكلفة أكثر من 12 مليار جنيه وأيضاً زيادة دعم الصادرات من 6 مليار جنيه إلى 28 مليار جنيه.