شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع حماية الشواطئ فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مشروعات حماية الشواطئ تعد من المشروعات ذات التكلفة العالية، إلا أن تأثيرها "هام جدا" على الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة فى المناطق التى تهددها مخاطر التغيرات المناخية، فى ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل 86 سم بحلول 2100 على أقصى تقدير وفقا للدراسات العلمية.
وتنفذ وزارة الرى ممثلة فى هيئة حماية الشواطىء العديد من المشروعات القومية الحيوية التى تغطى سواحل البحر المتوسط ،وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية الشواطئ المصرية من اخطار تأثيرات التغيرات المناخية.وتنفذ وزارة الرى أنواع متعددة لحماية الشواطىء نتعرف عليها فى التقرير التالى:
1- حواجز الأمواج و تكون موازية لخط الشاطىء و داخل البحر وهى إما ظاهرة أو غاطسة.
2- الحواجز الظاهرة تكون عبارة عن كتل من البلوكات الخرسانية وتعمل على امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها لخط الشاطىء ويتم تكوين منطقة محمية خلفها، واكتساب أراضى جديدة.
3- الحواجز الغاطسة يتم تنفيذها بطبقات من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية ، تكون أقل من منسوب سطح البحر بحوالى 50 سنتيمتر، وعلى بعد 300 متر داخل البحر، بحيث تحافظ على الشكل الجمالى للبحر.
4- الحائط البحرى هو نوع من أنواع الحماية وينشأ على خط الشاطىء، ويعمل على امتصاص طاقة الأمواج المهاجمة للشاطىء وايقاف تراجع خط الشاطىء .
5- الألسنة البحرية عبارة عن امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم فى البواغيز لمنع الترسيب داخل البواغز .
6- التغذية بالرمال والتى تستخدم لتعويض الشواطىء التى تتعرض للنحر سواء من البحر أو من المحاجر ويتم تنفيذ أعمال تغذية بالرمال لأغلب الشواطىء المصرية خاصة الإسكندرية والعريش.
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