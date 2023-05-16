شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية للفئة فوق سن 65 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية للفئة فوق عمر 65 سنة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية والتى تتمثل فى:

- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة

- الكشف ضمن مبادرة كبار السن

- التقييم والدعم النفسي والغذائي

- القيام بالتحاليل الدورية

- توفير زيارات منزلية لغير القادرين

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية، لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، وأن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن.

وتابعت الوزارة فى تقرير لها: يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 251 منشأة في كل إدارة صحية في 21 محافظة، بينما المرحلة الثانية تتضمن 1004 منشأة، أما المرحلة الثالثة تشمل 4942 منشأة.