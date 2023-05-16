شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 في مادة اللغة العربية والخط، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوى امتحانهم في مواد اللغة الأجنبية الثانية (عام)، والفيزياء (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الإدارات التعليمية بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات ومتابعة اللجان يوميا والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة، مشددة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث (الأمن والسلامة والراحة والتهوية المناسبة والإضاءة).

وشددت المديرية على ضرورة التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب.

وأكدت المديرية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.