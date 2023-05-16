شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الثلاثاء 21 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وتبين من جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أن الـ21 رحلة تصل منها 5 رحلات من التشيك، و6 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة داخلية، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من المانيا، و3 رحلات من إيطاليا.

كما تبين حسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية فإن مطار مرسى علم يستقبل الرحلات الـ 117 من 11 دولة أوروبية، تصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وايطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتسهل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.