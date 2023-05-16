شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة الكهرباء تسببت فى خسائر مالية وتؤدى إلى تدمير الشبكة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.
2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
3- تذبذب في الجهد الكهربائي و الذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
4- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.
وفيما يلي العقوبات و الغرامات التى حددها قانون الكهرباء :
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي
- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى
- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين
- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز