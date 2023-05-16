شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن معايير اختيار الأشجار قبل زراعتها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر عن وزارة البيئة مؤخرا تقرير حول المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، وهى المبادرة التي تستغرق 7 سنوات لتحويل مصر لجنة خضراء، خلال هذا التقرير نرصد طرق اختيار وزارة البيئة للأشجار المنزرعة ضمن المبادرة ومعايير اختيارها بما يتلائم مع ملف التغيرات المناخية.

1-الأشجار التي يتم اختيارها تتم وفقا للمعايير البيئية الملائمة والمناسبة لكل محافظة من المحافظات من حيث طبيعة المناخ .

2- نوعية الأشجار التي يتم اختيارها أيضا شرط ان تكون قليلة الاحتياج للماء وتكون سريعة النمو.

3- تقوم وزارة البيئة بمتابعة ما يتم تنفيذه في المحافظات بالتنسيق مع التنمية المحلية، لمتابعة الرى للاشجار ومتابعتها لضمان استدامتها.

4- وزارة البيئة تتولى تقديم التوصيات الفنية لزراعة الأشجار بما يتناسب مع مقيايس الزراعة والمسافات بين الأشجار.

5- تتعاون وزارة البيئة في حملات تشجير بالمحافظات بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ.

6- تنفذ الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظين كل محافظة لزراعة الأشجار في محيط المدارس حتى تكون رسالة لطلاب المدارس حول أهمية زراعة الأشجار.

7- تسعى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لتحقيق هدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء، والتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

8- تنفذ وزارة سنويا برنامج تشجير المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الاهلية والاحياء وحول المساجد والكنائيس ومراكز الشباب.

9- ساهمت وزارة البيئة في تشجير 400 مدرسة حكومية بالقاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والسادس من أكتوبر.

10- شجرت وزارة البيئة بالتعاون مع المجتمع المدنى حوالى 15 جامعه وكلية، كما تم زراعة 100 الف شجرة في عدد من الاحياء والميادين العامة.